Süper Lig'de üst üste 2. kez şampiyon olan ve yeni sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmak istemeyen Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Yeni sezon öncesi tarafatrlarının önüne çıkacak olan Galatasaray'da yeni transferlerin performansları merak ediliyor.

Galatasaray'a katılan Seri, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor, Okan Kocuk taraftarının önüne çıkmanın heyecanını yaşayacaklar. Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Galatasaray'a imza atan tecrübeli bek Şener Özbayraklı ise sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray bugün Panathinaikos ile karşılaşacak Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü (bugün) saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanacak. Mücadeleye dair tüm detayları fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz.

Kampın yenileri maça hazır

Galatasaray'da Copa America ve Afrika Kupası maçları nedeniyle takıma sonradan dahil olan Belhanda, Seri, Muslera ve Luyindama gibi yıldızların, fiziksel olarak son derece hazır durumda oldukları belirtiliyor.

Galatasaray taraftarından Panathinaikos maçına yoğun ilgi

Sarı-Kırmızılı ekibin bugün Panathinaikos ile Türk Telekom Stadı’nda oynayacağı hazırlık maçına Galatasaraylı taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Sosyal medyada şimdiden organize olan futbolseverler, takımın taraftarıyla buluşacağı bu ilk maçta, tribünleri doldurmaya hazırlanıyor.



