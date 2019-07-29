Galatasaray - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Seri, Belhanda ve Luyindama'nın da bu maçta forma giymesi bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Maçın SMART SPOR'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı. Söz konusu müsabakaların ikisini de sarı-kırmızılı ekip kazandı.



