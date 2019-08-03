Galatasaray - Panathinaikos (CANLI)

Galatasaray - Panathinaikos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Sarı-Kırmızılı taraftarlar bu sorunun cevabını arıyor. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Yunan ekibi Panathinaikos ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Cim Bom bu maçı kazanarak yeni sezon öncesi moral bulmak istiyor. Fatih Terim bu karşılaşmada as kadroya yakın bir 11 ile sahaya çıkıyor. Yeni transfer Michael Seri de ilk kez Galatasaray formasını bu maçta giyiyor. Yeni transferlerden Emre Mor'da yedekler arasında...

MAÇTAN DAKİKALAR...

GOOOOOOL - Adem Büyük maçın 10. dakikasında takımı 1-0 öne geçirdi.

İki takımın da 11'leri belli oldu...

Galatasaray: Okan, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Donk, Belhanda, Jimmy, Adem, Babel

Panatinaikos: Dioudis, Johansson, Kolovetsios, Poungouras, Insua, Donis, Zahid, Chatzigiovanis, Chatzitheodoridis, Kolovos, Macheda

Galatasaray Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadele, D Smart'ın Spor Smart kanalında canlı yayınlanıyor. Mücadeleye dair tüm detayları fanatik.com.tr'de bulabilirsiniz.



