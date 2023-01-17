Galatasaray , Özgür Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka’nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." denildi.

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Geçtiğimiz yılın Şubat ayında ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan, bu sezon A Takımda forma şansı bulan 19 yaşındaki genç oyuncu, 2026 sezonu sonuna kadar Galatasaray formasını terletecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek de yer aldı.

Başkan Dursun Aydın Özbek ve Özgür Baran Aksaka imza töreninin ardından Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek: Baran, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz

Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar genç fidanlar. Kulübümüzden yetişen fidanlar. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecekler. Dolayısıyla ben Baran’ı tebrik ediyorum. Performansı da çok iyi. Antalya’da hazırlık maçlarında özellikle seyrettim çok güzeldi. Allah kendisine sakatlık vermesin. Başarılı, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz. Kendisinin Galatasaray’da başarılı olması için biz de yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”





Özgür Baran Aksaka: Galatasaray’da uzun yıllar oynamayı hayal ediyordum

Kulüple 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayan genç oyuncunun açıklamaları ise şöyle:

“Öncelikle başkanıma, yönetim kuruluna ve Okan hocama çok teşekkür ediyorum. Benim küçüklüğümden beri bir hayalim var. O da Galatasaray’da uzun yıllar oynamak. Sözleşmemi bugün uzattım. Umarım her şey benim için güzel olur. Bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Biz tamamen şampiyonluğa odaklandık. Umarım bu sene bizim için şampiyonlukla biter.”



