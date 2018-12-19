TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Bu sezon ilk resmi maçına Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan ve sarı kırmızılı takımın Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşma ile çıkan Ozan, takip eden süreçte teknik direktör Fatih Terim'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu ve ilk 11'deki yerini hiç kaybetmedi.

2000 doğumlu oyuncu, sarı kırmızılı forma ile bu sezon 16 resmi maçta oynadı ve bu müsabakaların 15'ine ilk 11'de çıktı.

Oynadığı futbolla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Ozan Kabak'ın adı Manchester City, Inter ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleriyle anılıyor.

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