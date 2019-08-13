Galatasaray orta sahasını buldu: Bennaser

Galatasaray-Monaco hattında hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Falcao konusunda haftalardır Fransız ekibi ile görüşen ve sonunda anlaşmaya varan Galatasaray, aradığı orta sahayı da yine Monaco’da buldu: Youssef Bennasser.

Sarı- Kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda 23 yaşındaki Faslı futbolcuyu kiralamaya çalışıyor. Kulübü de bu konuda zorluk çıkartmıyor. Monaco zaten son 3 sezondur başarılı orta sahayı başka takımlara kiralıyor. Galatasaray’ın amacı, başarılı ön liberoyu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamak. Görüşmeleri, Falcao transferinde olduğu gibi yine menacer Ahmet Bulut yürütüyor.

Satın alma opsiyonlu

Geçen sezonun ilk yarısını Monaco’da, ikinci devresini St. Etienne’de geçiren Bennasser, Ligue 1’de toplam 26 maça çıktı. Güçlü fiziği ile dikkat çeken Bennasser, oyunun savunma tarafında bir hayli başarılı. Galatasaray teknik heyeti de, Bennasser’in yeni transfer Seri’yi tamamlayabilecek nitelikte olduğunu düşünüyor. Cim Bom, Bennasser’in kontratına uygun bir satın alma maddesi eklemeye çalışıyor.

Safa Can Konuksever

İşte diğer alternatifler...

Elneny

İngiltere seferinde gündeme gelen bir diğer futbolcu Elneny. Arsenal’in 27 yaşındaki Mısırlı oyuncusu düzenli forma giyemediği için ayrılmayı düşünüyor. Kulübü de Elneny’yi kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Galatasaray en iyi şartlarda önlibero işini bitirmek amacında. Elneny’den ziyade listede öncelik verilen adaylar var.

Bakayoko

Teknik heyetin çok istediği isimlerin başında gelen Bakayoko konusunda Chelsea ile temaslar sürüyor. Galatasaray kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro önerirken, Londra ekibinin 3 milyon Euro’nun üzerinde bir rakam talep ettiği konuşuluyor. Flaş bir gelişme, Monaco da eski yıldızı Bakayoko’nun peşinde. Bu transfer olursa, Bennasser’in Galatasaray yolu iyice açılacak

Fred

The Sun’un Cim Bom’a yazdığı Fred, Galatasaray’ın listesindeki isimlerden biri. Ancak bu transfer hiç kolay değil. Manchester United orta sahadaki yıldızı Pogba’yı da satarsa, Fred’i kiralık göndermesi zor gözüküyor. Yıldız futbolcu geçen sezon 59 milyon Euro karşılığında Shakhtar’dan ManU’ya transfer olmuştu.

Cuellar

Falcao’nun ardından kadrodaki ikinci Kolombiyalı Cuellar olabilir. 1.5 aydır radarda olan 26 yaşındaki önlibero, Flamengo formasını terletiyor. Brezilya ekibi Cuellar’ı göndermeye sıcak bakmasa da, Galatasaray’ın ilgisi nedeniyle oyuncunu kafası karışık.