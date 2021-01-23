Henry Onyekuru yeniden Galatasaray'da... Sarı-Kırmızılılar'ın daha önce iki kez kiraladığı Nijeryalı yıldız, yine sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edildi. Kulüpten dün gece geç saatlerde, Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP’a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi. Bu operasyon için Galatasaray, Monaco'ya 250 bin Euro ödeyecek, ancak sözleşmede zorunlu satın alma maddesi bulunmuyor. Kovid testiyle alakalı sorunlar nedeniyle rötarlı da olsa İstanbul'a gelmesi beklenen 23 yaşındaki futbolcunun, bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Böylece Galatasaray'daki üçüncü Onyekuru dönemi resmen başlamış olacak.

İlk sezonda çifte kupa

Daha önce iki kez Florya'nın yolunu tutan Onyekuru, ilk sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. O dönem Everton'dan kiralanan genç yeteneğin bonservisi için büyük çaba harcansa da araya giren Monaco işi bitirdi. Fransa'da aradığını bulamayan Nijeryalı futbolcu, geçen sezon devre arasında tekrar kiralandı. Hastalık nedeniyle bir süre takımdan ayrı olsa da formayı giyer giymez takıma müthiş bir hava kattı.

Son golü hiç unutulmadı

Fenerbahçe deplasmanındaki performansıyla, Galatasaray'ın Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretini bitirirken, Onyekuru'nun attığı son gol hafızalara kazındı. Ancak pandemi nedeniyle lige verilen aradan sonra o da diğer takım arkadaşları gibi düşüş yaşadı. Türkiye'de ligler bitmeden Monaco'nun oyuncusunu geri çağırması da bu düşüşün tuzu biberi oldu.

Sırada yeni bir hikâye

Onyekuru şimdi yeni bir hikaye daha yazmak için İstanbul'da. Galatasaray ve hocası Fatih Terim her ne kadar onunla daha uzun soluklu çalışmak istese de bonservisi yine alınamadı. Sarı-Kırmızılılar sezon sonunda şartları yeniden zorlayacak. Ligin kalan bölümünde genç yeteneğin nasıl bir performans ortaya koyacağı ise büyük merak konusu.



