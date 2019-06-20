Galatasaray Onyekuru transferinde sona geldi

Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray’da harika bir performans ortaya koyan Henry Onyekuru’nun takımda kalması adına Sarı-Kırmızılılar’ın transferden sorumlu profesyonelleri, titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Şu an Afrika Uluslar Kupası için Nijerya’nın aday kadrosunda yer alan Onyekuru için kulübü Everton’a 1 yıllık yeni bir kiralama için yeniden teklifte bulunuldu.

Genç yıldızın da, İngiliz ekibine kendisini gelecek sezon kadroda düşünmemeleri halinde Aslan’da oynamaya devam etmek istediğini bizzat ilettiği ifade edildi. Görüşmelerin hafta sonuna kadar mutlu sonla bitmesi bekleniyor.

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