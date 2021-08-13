Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, genç pasör Onur Çukur ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Voleybola 2011 yılında Arkas Spor altyapısında başlayan, 1999 doğumlu, 2.02 cm boyundaki oyuncu, 2015 - 2016 yıllarında ise kiralık olarak TFL Altekma’da forma giydi.

2017 yılından bu yana kariyerini Amerika’da sürdüren Onur Çukur, USA Kolej Ligi’nde mücadele eden Grand Canyon University’de burslu olarak oynarken Spor Psikolojisi bölümünü de tamamladı.

Türk milli takım formasını da başarıyla temsil eden Çukur, 2015 U-16 Balkan şampiyonluğu, 2016 U-17 Balkan Şampiyonluğu yaşarken 2015 Balkan Şampiyonası’nda da “En İyi Pasör” seçildi.



