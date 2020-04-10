Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi. Takvim'de yer alan habere göre Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.

Transfer gerçekleşirse, Cimbom'da Linnes'ten sonra bir Norveçli daha kadroya katılacak.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

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