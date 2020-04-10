Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye teklif götürdü

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı Kırmızılı ekibin, Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'ye teklif götürdüğü iddia edildi.

10 Nisan 2020, Cuma 15:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray Omar Elabdellaoui'ye teklif götürdü

Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi. Takvim'de yer alan habere göre Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı-Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor. 

Transfer gerçekleşirse, Cimbom'da Linnes'ten sonra bir Norveçli daha kadroya katılacak.

Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.

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