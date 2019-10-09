Galatasaray - Oldenburg (Canlı izle)

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 7DAYS EuroCup D Grubu ikinci hafta maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray Doğa Sigorta, grubundaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dolomiti Energia’yı 70-64 yendi. EWE Baskets ise grup mücadelesine mağlubiyetle başladı. Galatasaray Doğa Sigorta ve EWE Baskets Oldenburg ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya geliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadele saat 19.30’da başladı. Karşılaşma S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Galatasaray D Grubunda ikinci sırada

Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuroCup D Grubunda oynadığı ilk mücadelede Dolomiti Energia Trento’ya konuk oldu. Deplasmanda oynadığı mücadeleden 64-70’lik galibiyet ile ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, D Grubunda ikinci sırada yer alıyor. Trento mücadelesinde 20 sayı ile oynayan Aaron Harrison Galatasaray adına en skorer isim olurken; ona 18 sayı ile Greg Whittington ve 10 sayı 10 ribaund ile Zach Auguste eşlik etti. Galatasaray Doğa Sigorta, oynadığı son karşılaşmada BSL ikinci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji’ni ağırladı. Mücadeleyi 85 – 76 kazanan Sarı Kırmızlı ekipte Zach Auguste 30 sayı ile etkili bir performans ortaya koyarken; Greg Whittington 12, Lazeric Jones 10 sayı ile çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

EWE Baskets Oldenburg averajla 6. sırada

Rakip EWE Baskets Oldenburg, 7DAYS EuroCup D Grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Asseco Arka Gdynia’yı konuk etti. Sahadan 74 – 78’lik mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray'da 21 sayı ile oynayan Ricky Paulding ve 15 sayı üreten Rasid Mahalbasic takımları adına en skorer isimler oldu. EWE Baskets Oldenburg, D Grubunda dördüncü sırada yer alıyor. EWE Baskets Oldenburg, Almanya Basketbol Ligi’nde oynadığı iki karşılaşmada iki galibiyet aldı ve averajla 6. sırada bulunuyor.



