Galatasaray olağanüstü toplanıyor

Galatasaray Divan Kurulu, Bankalar Birliği tarafından kulüplerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili görüşmek üzere olağanüstü toplantı kararı alındığını açıkladı.

18 Ocak 2019, Cuma 21:12
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Galatasaray olağanüstü toplanıyor

Galatasaray Divan Kurulu, TFF ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçların yeniden yapılandırmasıyla ilgili protokolü istişare etmek için olağanüstü toplanıyor. 

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Divan kurulumuz, tüzüğümüzün 101/5. maddesi gereği, 28 Ocak saat 16.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksinde, TFF ve Bankalar Birliği ile imzalanması gündemde olan kulüplerin borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili protokolü istişare etmek üzere olağanüstü toplanacaktır" denildi. 

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