Galatasaray - Ofspor maçı iddaa oranları

Kayserispor yenilgisi ve Alanyaspor beraberliği derken arada GMG Kastamonuspor'u (kupanın bir önceki turunda) 7-0'la geçen Galatasaray , Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sonu derbi maçta Beşiktaş 'ı 2-1 yenip morallendi. TD Okan Buruk, GMG Kastamonuspor karşısında kanatta Milot Rashica'yı ilk 11'de oynatmış; Kosovalı oyuncudan iyi performans alınca ligde de kadroya monte etmişti. İlk kez forma verdiği Danimarkalı stoper Mathias Ross ise savunmadaki başarılı aksiyonlarını golle süslemişti. Buruk yine ligde az forma şansı verdiği isimleri sahaya sürecek, o isimler de kendilerini göstermek için ekstra eforla oynayacaktır. Kalede Okan Kocuk, stoperde (yine) Ross ile Emin Bayram, orta alanda Berkan Kutlu ile Hamza Akman, hücumda Yunus/Kerem ve en ileride Gomis/Seferovic ilk 11 başlamaya yakın isimler.

GALATASARAY - OFSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yeşilyurt D.Ç Ofspor, 15 gün önce teknik direktör değişikliği yaşadı. 2022-23 sezonu öncesi takımın başına getirilen Resul Delireisoğlu ile yollar ayrıldı, Tugay Kerimoğlu'nun ağabeyi Tolgay Kerimoğlu kulübeye geçti. Tolgay Hoca ile çıkılan 2 lig maçı ise berabere bitti. Eldivenler Çaykur Rizespor'da yetişen Mızhat Burak Sarı'ya emanet. Savunmada Trabzonspor çıkışlı Ali Osman Karnapoğlu ve Bora Ulu oynuyor. Orta alanın defansif tarafında Fenerbahçe 'nin alt yaş kategorilerinde forma giymiş Fatih Mert Çırtlık, ofansif tarafında ise profesyonel futbola başlangıcını Trabzonspor'da yapmış Hamza İpekci ter döküyor. Takımın en skorer ismi 11 resmi maçta 3 golü bulunan Oktay Bala.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 5 resmi maçın tamamı "İY 1.5 ÜST" bitti.

- Yeşilyurt D.Ç Ofspor oynadığı son 7 resmi maçın hiçbirinde ilk yarı gol atamadı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Canlı iddaa ve 100'e yakın bahis fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İY 1.5 ÜST" oldu! %37'lik kesim Galatasaray'ın kupa maçında ilk yarıdan en az 2 gol izleyeceğimizi düşünüyor... %10'luk kesim ise "6+ GOL" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada 6 ve daha fazla gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖMER NECATİ ALBAYRAK’IN TERCİHİ

Sarı-Kırmızılılar'da ligde az şans bulan oyuncuların, gençlerin kendilerini gösterebilmeleri adına fırsat müsabakası. Herhangi bir sürpriz beklenmiyor. İlk yarının 2.5 üst bitme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.