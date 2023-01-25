Galatasaray o transferi sezon sonuna bıraktı! 4 yerliyle temastalar...

Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemini temkinli geçirirken, eksik olan bölgeleri için gaza basmaya hazırlanıyor. Sol bekte önceliği yerli isimlere veren Sar Kırmızılılar, Kasımpaşa'nın son teklifini geri çeviren Van Aanholt'la da bir ayrılık görüşmesi daha yapma kararı aldı. Scout ekibi tarafından önerilip, Okan Buruk'tan tam not alan genç yıldızın transferi ise sezon sonuna bırakıldı.

VICTOR NELSSON SEVİNCİ

Galatasaray, Süper Lig ’in 21. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İki grup halinde top kapma çalışmasının ardından dört takımlı turnuva ile antrenman sona erdi. Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Victor Nelsson idmanın tamamında takımla çalıştı.

KUPADA RAKİP BAŞAKŞEHİR

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ndeki rakibi Başakşehir oldu. Karşılaşma 28 Şubat-2 Mart arasında Nef Stadyumu'nda oynanacak. Turu geçen taraf, yarı finalde Trabzonspor -Ankaragücü eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Galatasaray ve Başakşehir daha önce kupada bir kez karşılaşmıştı. 4 Şubat 2017'deki 5. Tur mücadelesinde Başakşehir, Galatasaray'ı 2-1 yenerek yoluna devam eden taraf olmuştu. İki kulüp de kura sonrası sosyal medya hesaplarından esprili paylaşımlarla, Cim Bom'un 7-0'lık son galibiyeti üzerinden bir rövanş göndermesinde bulundu.









TAKIMDA KEYİFLER YERİNDE

Resmi karşılaşmalarda 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Takımdaki oyuncular teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerine tamamen güveniyor ve saygı gösteriyor. Oyuna sonradan giren oyuncular 5-10 dakika oynasa bile herhangi bir sorun çıkartmayıp, sahada en iyisini vermeye çalışıyor.

SEFEROVIC BAŞAKŞEHİR YOLUNDA

Kiralık geldiği Galatasaray'da gözden çıkarıldıktan sonra ülkesi İsviçre ve İtalya'dan transfer teklifleri alan Haris Seferovic'ten sürpriz tercih... Tecrübeli santrfor, İstanbul'da kalmak istediğini hem kulüp yönetimine hem de menajerine bildirdi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica, Seferovic'in geri dönmesini istemedikleri ve sürece dahil olmayacağını açıkladı. Golcü futbolcu ise Galatasaray ve Başakşehir'in anlaşmasını istiyor. İsviçreli yıldız, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine Başakşehir'de devam etmeyi planlıyor.

RIZA ÇALIMBAY'DAN UĞUR ÇİFTÇİ AÇIKLAMASI

Uğur Çiftçi'nin Galatasaray 'a transferine yönelik konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bir sol bek almadan bizim bir oyuncu vermemiz mümkün değil. Çünkü sol beksiz kalırız." dedi ve ekledi: Bir tek Ziya kalır. Benim anlamadığım şey basındaki çıkan haberler insanı üzüyor. ‘Rıza Çalımbay, Galatasaray’a Uğur’u vermeyiz diyor’ deniyor. Biz öyle bir şey demiyoruz ki. Eğer sol bek alamazsak Uğur’u veremeyiz diyoruz. Eğer Emre gelseydi bize direkt gidiyordu Uğur. Her şeyi tamamdı, bitmişti. Emre kendisi de haklı. Galatasaray gibi bir kulüpten ayrılıp gitmek istemez tabii ki, o da haklı ama bizim de bir oyuncumuzu verdiğimiz zaman onun yerini doldurmamız gerekiyor. Mesela Dia Saba gitti. Biz Saba’nın gitmesini hiç istemiyorduk. Ama gitti. Onun yerini doldurmamız gerekiyor şimdi. Uğur giderse tabii ki yerini doldurmamız gerekiyor. Saba’da da aynı şey olsa Saba’yı da bırakmazdık ama Saba’nın mukavelesi oraya kadardı. Kendisi gitti. Yapacak bir şey yok.”

CAMPOS SEZON SONUNA

Sezon başından bu yana Van Aanholt, Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir, Leo Dubois, Sacha Boey, hatta Berkan Kutlu'yu sol bekte deneyen, ancak bir türlü beklediği verimi alamayan Galatasaray'da bu bölgeye takviye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Scout ekibi tarafından önerilip, Okan Buruk'tan tam not alan Omar Campos da transferi düşünülen adaylardan biri. Ancak 20 yaşındaki Meksikalı futbolcunun bonservisinin yüksek olması ve kulübü Santos Laguna'nın geri adım atmaması, Galatasaray'ın bu transferi yaz dönemine bırakmasına yol açtı.

Galatasaray, 20 yaşındaki Meksikalı sol bek Omar Campos'un transferini geleceğe yatırım projesi olarak düşünüyor.

4 YERLİYLE TEMASTALAR

Sarı-Kırmızılılar kış döneminde önceliği yerli isimlere veriyor. Aslan, özellikle Uğur Çiftçi'den vazgeçmiş değil, fakat Sivasspor'a takasta sol bek seçeneği sunulamaması süreci zora sokuyor. Antalyaspor'un 34 yaşındaki oyuncusu Güray Vural şimdilik yedekte tutuluyor. Sezon başında İskoçya'ya giden Aziz Behich'le de görüşmeler var, fakat Dundee United'ın bonservis talebi can sıkıyor. Boştaki Hasan Ali Kaldırım ise son alternatif olarak bekletiliyor.









VAN AANHOLT'LA SON GÖRÜŞME

Bu arada Galatasaray Yönetimi, Kasımpaşa'nın son teklifini geri çeviren Van Aanholt'la bir ayrılık görüşmesi daha yapacak. Sarı-Kırmızılı kulüpte senelik 2 milyon Euro kazanan ve gitmek için parasının kalan bölümünü de talep eden Hollandalı futbolcunun alacaklarından feragat etmesi istenecek. Galatasaray cephesi, tecrübeli sol bekle anlaşırsa, Kasımpaşa'nın transfer teklifini yenileyeceği belirtiliyor.

Metin Karabaş