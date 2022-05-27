Futbol endüstrisine yönelik araştırmalar yapan Football Benchmark, Avrupa'da 2022 yılının en değerli kulüpleri listesini açıkladı. 300 milyon Euro ve üzerinde değerdeki kulüplerin değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre binde 3 değer kaybı yaşadığı belirtilen Sarı-Kırmızılılar, 344 milyon Euro'luk değeriyle 27. sırada bulunuyor. Galatasaray mevcut konumu itibarıyla Benfica, Porto ve Aston Villa'yı geride bırakmayı başardı. Listenin ilk sırasında ise Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid var. İspanyol devine biçilen değer yüzde 9'luk artışla 3 milyar 184 milyon Euro oldu. Real'i 2 milyar 883 milyon Euro ile Manchester United, 2 milyar 814 milyon Euro ile Barcelona takip ediyor.

En fazla artış Milan'da

Listeye bu yıl dahil olan takımlar ise 541 milyon Euro ile West Ham United (16. sırada), 428 milyon Euro ile Eintracht Frankfurt (23. sırada) ve 308 milyon Euro ile Aston Villa (30. sırada) oldu. İlk 30 kulüp arasında en fazla değer yükselişi kaydeden kulübün de yüzde 35'lik artışla 578 milyon Euro'luk piyasa değerine ulaşan Milan (15. sırada) olması dikkat çekti.