Galatasaray, Nwakaeme için beklemeye geçti

Son olarak Trabzonspor forması giydikten sonra yeni sözleşme imzalamayan Anthony Nwakaeme, bu süre içerisinde Galatasaray ile tam 4 kez masaya oturdu. Fakat yapılan görüşmelerde bu kez ilk kez ciddi adımlar atıldı. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı kanat oyuncusuna seneliği 1.1 milyon Euro’dan 1+1 yıllık sözleşme önerisinde bulundu. Yapılan teklifin ardından Cim Bom beklemeye geçti.

Karşı teklif gelirse...

Özellikle teknik direktör Okan Buruk’un, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna görmeyi çok istemesi sebebiyle transfer için yoğun mesai harcanıyor. Şimdi ise 33 yaşındaki futbolcudan gelecek yanıt beklenmeye başladı.

Eğer Nwakaeme cephesi, son öneriyi kabul ederse yıldız futbolcu resmen Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Karşı bir teklif gelmesi halinde ise görüşmelerin olumsuz olarak sonuçlandırılması bekleniyor.

Metin Karabaş







