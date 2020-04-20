Corona virüs salgını nedeniyle futbola verilen arada Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Güney Amerika kıtasından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ismi Vasco da Gama'dan Andrey ve San Lorenzo'dan Adolfo Gaich ile anılırken Arjantin'den yeni bir isim gündeme geldi.





Radio Continental'e göre Galatasaray, Huracan forması giyen 24 yaşındaki sağ açık Norberto Briasco ile ilgileniyor.

Sofiane Feghouli'nin muhtemel ayrılığına yönelik sağ kanatta başta Trezeguet olmak üzere opsiyonlarını hazırlayan Galatasaray, sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu olarak Briasco'yu da listesine eklemiş durumda.

Arjantin ekibiyle olan kontratı 2021'de sona erecek oyuncu için Milan başta olmak üzere İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da devrede olduğu belirtiliyor.

Bu sezon çıktığı 18 lig maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Buenos Aires doğumlu oyuncu, 4 kez de Ermenistan Milli Takımı forması giydi.