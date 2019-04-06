Galatasaray, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile işbirliği anlaşması yapılacağını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü ile Phoenix Rising Kulübü arasındaki işbirliği anlaşması kapsamında kulübün ortaklarından olan dünyaca ünlü yıldız ve aynı zamanda eski futbolcumuz Didier Drogba Türk Telekom Stadyumu’nda Başkanımız Mustafa Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile bir araya geldi.

Organizasyona İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcımız Yusuf Günay, Galatasaray Spor Kulübü Muhasip Üyesi Dorukhan Acar’ın yanı sıra Phoenix Rising Kulübü Başkanı Berke Bakay ile OGC Nice Kulübü Başkanı ve Phoenix Rising FC ortaklarından Alex Zheng katıldı.

Buluşmada Galatasaray Spor Kulübü’nün Phoenix Rising Kulübü ile yapılan anlaşmanın bir benzerinin Fransa’nın Nice Kulübü ile de yapılacağı duyuruldu.

Nice Kulübü ile de bir işbirliği anlaşması yapacaklarını belirten Başkanımız Mustafa Cengiz, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Başkanımız Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Galatasaraylılar ve spor dünyasının sevgili üyeleri… Bugün burada bir efsanemizi ağırlamaktan çok mutluyuz. Sevgili Didier Drogba’nın Akhisar maçına girip attığı kafa golünü hala hatırlıyoruz. Onunla çok güzel bir start yaptık ve çok da güzel sonlandırdık. Hiç sonlansın istenmezdik. Sevgili Didier Drogba’yı burada ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Galatasaray olarak sadece aidiyet duygusu değil, sahiplenme ve sadakatle değil aynı zamanda vefa ve teşekkür ile yürümek ve gelişmek istiyoruz. Bu prensiplere çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle Didier Drogba’ya tekrar hoş geldin demek istiyorum. Aramıza katılmasından, bulunmasından onur duyduğumu ifade ediyorum. Phoenix Rising Kulübüne, değerli Başkanı Berke Bakay’a ve bütün Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum. Futbol dünyasının çok değerli bir mensubu ve Başkanı daha var aramızda. Sevgili Alex Zheng burada. Alex, değerli Nice Kulübü’nün Başkanı ve en büyük ortağı. Kendisi de aynı Phoenix Rising gibi bizimle uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşması yapmayı düşünüyor. Bunun startlarını veriyor. Kendisi 2-3 gündür burada. Olumlu anlamda çok şeyler Türk futboluna ve Fransa futboluna kazandırma peşinde. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu ziyareti ve nezaketi için.”

OGC Nice Kulübü Başkanı ve Phoenix Rising FC ortaklarından Alex Zheng şöyle konuştu:

“Hem Türkiye’den hem de İstanbul’dan çok güzel ve pozitif bir enerji aldım. Galatasaray’ın tarihinden, büyüklüğünden ve camiadan çok etkilendim. Phoenix Rising’in ortağı olarak anlaşmadan çok umutluydum. İnşallah ilerleyen dönemlerde Nice Kulübü’nün de ortağı olduğum için Galatasaray ile benzer bir anlaşma yapmayı istiyoruz.”

Phoenix Rising Kulübü Başkanı Berke Bakay şu ifadeleri kullandı:

“İki kulüp için de hayırlara vesile olacağını düşünüyorum her aşamada. Başka kapıları da açtığını düşünüyorum Alex de bizim ortağımız olduğu için. Kendisi de bizim yaptığımız anlaşmasının bir kopyasını bizden isteyerek aynı şekilde ticari ve sportif bir anlaşmanın iki kulüp arasında olmasından çok onur duyacağını söyledi. İnanılmaz bir derece Türkiye sevgisiyle burada yatırımlar yapmak istediğini söyledi. Kendisinin büyük otel zincirleri var. Bu ziyaretimizin de başka güzel şeylere vesile olduğunu düşünüyorum kulübümüz aracılığıyla.”

Didier Drogba ise şöyle konuştu:

“Ben Galatasaray taraftarı olmasaydım hiçbir zaman Phoenix Rising ile yolumuz buluşmazdı. Çok güzel anılarım var burada. Juventus ve Real Madrid maçı unutulmaz. Benim ve Yönetim Kurulunun çalışmalarıyla kısa zamanda Phoenix Rising önemli yerlere geldi. Bugün böyle bir platformda Galatasaray gibi dünya markası ile birlikte oturmuş olmamız bizim için çok önemli bir aşama. İleride Nice ile birlikte kulüplerimizin daha da ileriye gideceğini düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”