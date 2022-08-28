Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Akoon-Purcell'e teşekkür etti.

Sarı Kırmızılı ekip yaptığı açıklamada, "Teşekkürler DeVaughn Akoon-Purcell. 2021/22 sezonu boyunca gösterdiğin özverili mücadele ve emeklerin için teşekkürler!" ifadelerine yer verdi.

Ciddi bir sakatlık geçirdi

Geçtiğimiz sezonda Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’ndaki son maçında MHP Riesen Ludwigsburg ile karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 64-58'lik skorla mağlup ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlık şoku yaşanmış ve mücadelenin ilk çeyreğinde sakatlanan DeVaughn Akoon-Purcell'in aşil tendonunda kopma meydana geldiği ve basketbolcunun sezonu kapattığı açıklanmıştı.







