Daha öncesinde Fuenlabrada forması giyen 27 yaşındaki başarılı uzun, sarı-kırmızılılara imzayı attı ve ayağının tozuyla geniş çaplı açıklamalarda bulundu. SportKlub’a konuşan Dusan Ristic, Galatasaray NEF’in kendisi için yeni bir meydan okuma olduğundan söz ederken aynı zamanda EuroLeague hayallerinden bahsetti.





Dusan Ristic, Galatasaray NEF’in Fuenlabrada’dan birkaç adım üstte olduğunu dile getirdi: “Fuenlabrada’dan ayrılma şansım vardı çünkü sözleşmemde bir çıkış maddesi bulunuyordu. İlgi gösteren kulüplerden biri de Galatasaray oldu. Hoşuma gitti çünkü bu yıl Türkiye Ligi’ni en iyi yerde bitirmeyi ve son 16’ya girdiği Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde zirveyi hedefleyen bir kulüp. Rekabet açısından Fuenlabrada’nın birkaç adım üstünde. Yeni bir meydan okuma ve iyi bir karar.”

27 yaşındaki Sırp basketbolcu, ilk önceliğinin İspanya’da kalmak olduğunu ama Galatasaray fırsatından memnuniyet duyduğunu söyledi: “Daha önce de belirttiğim gibi, önceliğim İspanya’da kalmaktı. Ancak pazardaki durum, şu anda daha iyi takımların uzunlara ihtiyaç duymadığı yönünde. İspanya’ya kapıyı kapatmadım, o ligi sevdiğimi söylediğim cümlelerin arkasındayım. Belki gelecek yıl geri dönme şansı olacak. Fakat tüm bunlar gelecekte olan şeyler. Galatasaray fırsatının ortaya çıkmasından dolayı mutluyum. İstanbul’a gitmek, takıma uyum sağlamak ve bu sezon hedefe ulaşmalarına yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum.”

Dusan Ristic, Galatasaray NEF koçu Andreas Pistiolis ile görüşmesinin detaylarından bahsetti. Takımdaki sakatlık sorunlarının farkında olan Ristic, yeni takımında yeterli hareket alanına sahip olacağını düşünüyor: “Koç, benden ne istendiğini açıkça belirtti. Bir pivota ihtiyaçları var, çünkü çok fazla sakatlık sorunu yaşadılar. Neler yapabileceğimi göstermek ve elbette takıma yardım etmek için bolca hareket alanım olacağından eminim. Fuenlabrada’daki gibi bir role sahip olmamı beklediklerini sanmıyorum. Galatasaray’da roller çoktan dağılmış, özellikle savunmada çok kaliteli oyunculara sahipler.”

“Koçun özellikle bahsettiği şey, ribauntlara yardımcı olmak, çünkü sezonun önceki bölümünde bu konuda çok fazla sorun yaşadılar. Sakatlık sorunları sebebiyle iki tane 4 numarayla oynamak zorunda kaldılar. İspanya’daki gibi sayı atmam beklenmeyecek, ama koç benden ne isterse yardım etmeye hazırım. Dış şut tehdidim sayesinde alan açıp kısalara yardımcı olabilirim. Antrenörün taleplerine iyi cevap vereceğimi düşünüyorum”





Dusan Ristic’in adı, Galatasaray NEF’ten önce EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız’la anılıyordu. Bu dedikoduları yalanlayan Sırp pivot, bunların gerçekçi olmadığını belirtti: “Durum öyle değil. Birçok arkadaşım bana aynı şeyi sordu, ama Kızılyıldız’la herhangi bir temasım yoktu. Daha önce söylediklerim hala geçerli. Kızılyıldız benim evim, büyüdüğüm kulüp ve geri dönmek benim için büyük bir zevk olurdu. Ancak şu anda doğru zaman olduğunu sanmıyorum. Kızılyıldız’ın mükemmel, formda bir takımı var. Her pozisyonda mükemmel oyuncuları var, bu yüzden pek mümkün görmüyorum. Gelecekte böyle bir fırsat ortaya çıkarsa, bundan memnun olurum. Ancak şu anda gerçekçi değil.”





Dusan Ristic, son olarak bir gün Turkish Airlines EuroLeague’de oynamak istediğini söyledi: “Dediğim gibi kariyerim biraz farklı bir yol izledi. Amerika’daki kolej yıllarımdan sonra Avrupa’ya, o zamanlar büyük hedefleri ve mükemmel bir takımı olan Kızılyıldız’a döndüm. O sezon öğrendiklerimi göstermek için çok fazla fırsat bulamadım. Sonra birkaç adım aşağı inmek zorunda kaldım ve kendimi tekrar kanıtlamak zorundaydım. O dönemde bunu olumlu bir şey olarak kabul ettim. Kendimi kanıtlama ve Avrupa’ya adapte olma konusunda her yıl bir adım daha ileri gittiğime inanıyorum. Bu yıl belki de kariyerimin en iyi sezonunu geçiriyorum. Önümüzdeki dönemde benim için kilit nokta, istikrarlı olabileceğimi, en üst düzeyde katkıda bulunabileceğimi göstermek. Benim felsefem bu. Olur mu bilmiyorum ama hedefim EuroLeague.” (Eurohoops)