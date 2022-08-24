2022/2023 sezonu hazırlıklarına 18 Ağustos Çarşamba günü milli oyuncuları haricinde (Sadık Kabaca (Türkiye), Dee Bost (Bulgaristan) ve Braian Angola (Kolombiya)) tam kadro olarak başlayan Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi ve Basketbol Şampiyonlar Ligi öncesinde 10 maç yapacak.

İstanbul’da sırasıyla Çağdaş Bodrumspor, Büyükçekmece, Sigortam Net iLab, Petkim Spor ve Gaziantep Basketbol ile oynayacağı 5 karşılaşmanın ardından hazırlık maçlarına Bursa’da devam edecek olan Galatasaray Nef, 15-16 Eylül tarihlerinde Tofaş’ın ev sahipliğinde Tofaş Spor Salonu’nda düzenlenecek ve Tofaş, Gaziantep Basketbol ve Fenerbahçe Beko’nun yer alacağı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’na katılacak. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda ilk maçını ev sahibi Tofaş’a karşılacak olan Sarı Kırmızılılar, turnuvada alınacak sonuçlara göre 16 Eylül’de Fenerbahçe Beko veya Gaziantep Basketbol ile oynayacak.

21-24 Eylül tarihlerinde is Frutti Extra Bursaspor ’un ev sahibi olduğu turnuvada Frutti Extra Cup’a katılacak Galatasaray Nef, ilk maçında 21 Eylül Çarşamba Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol ile Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Aslan, turnuvada oynayacağı diğer maçlardaki rakipleri, maçların tarih ve saatleri ilk gün oynanan karşılaşmaların sonuçlarına göre belirlenecek. Tamamı ING Basketbol Süper Ligi’nde oynayan takımların katılımı ile gerçekleşecek Frutti Extra Cup’ta Galatasaray Nef haricinde ev sahibi Frutti Extra Bursaspor, Petkim Spor, Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor yer alacak.

Galatasaray'ın hazırlık döneminde oynayacağı karşılaşmaların programı şu şekilde:

28 Ağustos Pazar | 18.00 | Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Nef - Çağdaş Bodrumspor

1 Eylül Perşembe | 14.00 | Gazanfer Bilge Spor Salonu Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray Nef

5 Eylül Pazartesi | 15.00 | Sinan Erdem Spor Salonu Galatasaray Nef - Sigortam Net iLab

7 Eylül Çarşamba | 18.00 | Sinan Erdem Spor Salonu Galatasaray Nef - Petkim Spor

11 Eylül Pazar | 13.00 | Sinan Erdem Spor Salonu Galatasaray Nef - Gaziantep Basketbol

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası:

15 Eylül Perşembe | 19.30 | Tofaş Spor Salonu Tofaş - Galatasaray Nef

16 Eylül Cuma | 17.00 veya 19.30 | Tofaş Spor Salonu Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko veya Gaziantep Basketbol

Frutti Extra Cup

21 Eylül Çarşamba | 15.30 | Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu Galatasaray Nef - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol

22-23-24 Eylül

İkinci ve Üçüncü Maçlar