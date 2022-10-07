Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni kadrosuyla sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor'u evinde 79-76 yenerek başlayan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray NEF deplasmanına çıkacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak.

Hafta içinde FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'yı da mağlup eden Kaf-Kaf, bu maçın ardından 12 Ekim'de Almanya'da Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak. Sezona Anadolu Efes'e 77-68 mağlup olarak başlayan Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Oostende'yi deplasmanda 92-78 yenmeyi başardı. (DHA)