Basketbol Süper Ligi’nde sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray Nef'e bu sezon kadrosuna kattığı Jehyve Floyd'dan kötü haber geldi. Jehyve Floyd'un ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavi sürecinin 4 ile 6 hafta arası sürmesinin beklendiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Jehyve Floyd'un yapılan kontrolleri sonucunda, ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin 4 ile 6 hafta arası sürmesi öngörülen oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Fenerbahçe Beko forması giydi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Jehyve Floyd, Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmasının ardından Galatasaray'a imza atmıştı. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde 12 maçta görev alan basketbolcu, 4,8 sayı, 3,3 ribaunt, 1.3 asist ortalamaları ile oynadı. Floyd, Fenerbahçe Beko forması ile çıktığı 14 Euroleague karşılaşmasında ise 3.4 sayı, 2.0 ribaunt ortalamaları yakaladı.



