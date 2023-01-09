Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün oynanacak olan mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maç, beIN Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak. Sarı kırmızlıların, ligde 13 maçta 7 galibiyeti bulunuyor.

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Galatasaray Nef, son olarak ligde Ayus Konyaspor Basketbol’a deplasmanda 76-73’lük skorla mağlup oldu. Son 8 maçının 6’sında galip gelen Pistiolis’in öğrencileri arasında 15.54 sayı, 5.08 ribaunt ve 3.77 asist ortalamalarıyla oynayan Dylan Ennis formuyla dikkat çekiyor.

Dee Bost 11.92 sayı, 5.31 asist; Angelo Caloiaro ise 11.92 sayı ve 6.46 ribauntla en çok katkı veren oyuncular arasında. Tyrus McGee 13 sayı, Sadık Kabaca 11.46 sayı, 4.15 ribaunt ile oynuyor.

Ligde 6 galibiyeti bulunan Merkezefendi Basket, son olarak evinde Türk Telekom’u 78-68 yenerek dikkatleri üstüne çekti. 18.42 sayı ortalamasıyla Maximillian Heidegger ve 14.69 sayı ortalamasıyla Nikolaos Rogkavopoulos en skorer isimleri olarak göze çarpıyor.