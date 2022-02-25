Galatasaray Nef, Litvanya ligi takımlarından Prienai'de forma giyen 1995 doğumlu Sırp oyun kurucu Vasilije Pušica'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sırbistan'ın köklü kulüplerinden Partizan'ın altyapısında yetişen Vasilije Pušica, kariyerinde en son Litvanya ligi takımlarından Prienai'nin formasını giyiyordu.

Bu sezon başında Prienai'e transfer olan Sırp oyun kurucu, 6 maçta sahada yer alırken 8.2 sayı, 2.7 ribaunt, 4.5 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Geçtiğimiz yıl İtalyan ekibi Sassari'de oynayan basketbolcu, BCL'de Galatasaray'a karşı da forma giymişti.

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