Galatasaray Nef - Türk Telekom: 106-100

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında Galatasaray Nef ile Türk Telekom karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadele Galatasaray NEF, uzatmalara giden mücadeleyi 106-100 kazandı.

Öte yandan bu sonucun ardından Galatasaray NEF ligde oynadığı son 6 maçın 5’ini de kazanmış olurken, Türk Telekom’un da 10 maçlık serisini bozdu. Mücadelede Galatasaray NEF’te 25 sayıyla Dylan Ennis yıldızlaşırken, Türk Telekom’da ise Jerian Grant 25 sayıyla karşılık verdi.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Hüseyin Çelik, Tolga Edis

GALATASARAY NEF: Angelo Caloiaro 18, Dee Bost 15, Dylan Ennis 25, Göksenin Köksal 19, Mahir Ağva, Tyrus McGee 12, Sadık Kabaca 11, Yunus Emre Sonsırma, Ian Hummer 6, Muhaymin Mustafa

TÜRK TELEKOM: Rıdvan Öncel, Jerian Grant 23, Erkan Yılmaz 16, Axel Bouteille 18, Tyrique Jones 14, Boran Güler, Semih Erden, Berk Demir, Tony Taylor 23, Nathan Sestina 6

1’İNCİ PERİYOT: 24-22

DEVRE: 51-37

3’ÜNCÜ PERİYOT: 71-61

UZ:19-13

İSTANBUL, (DHA)







