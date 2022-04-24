Galatasaray Nef - TOFAŞ maç sonucu: 90-89

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 6'ncı galibiyetini elde ederken, toplam galibiyet sayısını 19'a yükseltti. TOFAŞ ise 14'üncü kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Erşan Kartal, Umut Özgün Ergün

GALATASARAY NEF: Dee Bost 11, Canaan 14, Göksenin Köksal 3, N'dour 11, Blackshear 15, Trimble 19, Sadık Emir Kabaca 14, Canberk Kuş 3, Okben Ulubay, Rıdvan Öncel

TOFAŞ: Ennis 16, Cruz 9, Cook 19, Emre Tanışan 7, Muhsin Yaşar 10, Simmons 9, Yiğit Arslan 9, Berk Uğurlu 4, Shepherd 6

1'İNCİ PERİYOT: 13-24

İLK YARI: 32-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-60

NORMAL SÜRE: 78-78

5 FAUL: 44.58 Cruz (TOFAŞ)

DHA