Galatasaray Nef, Dee Bost, Dylan Ennis, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro ve Sadık Emir Kabaca beşiyle başladığı maçta beş basketbolcu çift haneli sayı üretti. Tyrus McGee 20 sayılık performansıyla en skorer oyuncu oldu. Angelo Caloiaro 14 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle katkı verdi. Dylan Ennis 13 sayı, 7 asistle oynarken Sadık Kabaca 12 sayı, 5 ribaunt, Dee Bost ise 10 sayı ve 5 asistle maçı tamamladı.





Göksenin Köksal ve Caloiaro’nun sayılarıyla maça başlayan Galatasaray Nef, çeyreğin sonlarında doğru dengeyi bozarak farkı yakaladı. Sadık Kabaca’nın son saniye üçlüğüyle birlikte ikinci çeyreğe 20-12 önde girdi. Rakip takım 8-0’lık bir seriyle skoru erken eşitledi. Moladan McGee ve Mahir Ağva’nın sayılarıyla dönen Galatasaray Nef, oyunun savunma tarafında ilk çeyrekteki performanstan uzak kaldı. McGee’nin sayılarıyla ayakta kalan Galatasaray Nef soyunma odasına 43-38 geride gitti.

İlk yarıda Tyrus McGee 10 sayı, Angelo Caloiaro 8 sayı, Göksenin Köksal 7 sayı, Sadık Kabaca ise 6 sayılık katkı verdi.

İkinci yarıda sert savunmasını geri getiren ve kolay sayı imkanı vermeyen Galatasaray Nef, hücum ribauntları vermeyi kesince tekrar sayısal üstünlüğü sağladı. McGee’nin üçlüğüyle periyot sonlarında farkı çift haneye çıkardı. Rakibin 5-0’lık serisine Angelo’nun son saniye üçlüğüyle yanıt vererek son çeyreğe 67-59 üstünlükle girdi.

Yunus Emre Sonsırma ve Sadık Kabaca’nın güçlü oyunlarıyla hızlı bir başlangıç yapan Yenilmez Armada, Ennis’in çalıp bitirdiği turnike sonrası 14 sayılık fark yakaladı. Skor avantajını koruyan sarı kırmızılılar maçı 90-76 kazandı.

1.P: 12-20

2.P: 31-18 (43-38)

3.P: 16-29 (59-67)

4.P: 17-23