Galatasaray Nef sahasında kaybetti

Galatasaray Dee Bost, Dylan Ennis, Muhaymin Mustafa, Ian Hummer ve Sadık Emir Kabaca beşiyle başladığı maçta üç basketbolcu çift haneli sayı üretti. Dylan Ennis 21 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla en skorer oyuncu oldu. Tyrus Mcgee 15 sayı, 5 asist; Ian Hummer ise 12 sayı ile maçı tamamladı.

Dengede başlayan ilk çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken 20-20’lik eşitliğin ardından ikinci periyot Galatasaray parkeye ağırlığını koydu. Özellikle oyunun savunma tarafında fark yaratan Pistiolis’in öğrencileri, ikinci periyotta rakibi 13 sayıda tuttu ve ilk yarıyı 39-33 önde geçti. İlk yarıda süre alan tüm oyuncular hücuma katkı verdi ve skor dengeli olarak dağıldı Ian Hummer 7 sayı, Göksenin Köksal 6 sayısıyla ilk yarıdaki en skorer oyuncular oldu.

İkinci yarıda rüzgarı tersine çeviren Oostende, üçüncü çeyrekteki 22-26’lık performansıyla maçı dengeledi ve final periyodunu da üstün oynayarak maçı 91-85 kazandı.

Galatasaray ligdeki Gaziantep Basketbol mücadelesine hazırlanacak.

1.P: 20-20

2.P: 19-13 (39-33)

3.P: 22-26 (61-59)

4.P: 24-32