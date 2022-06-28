Galatasaray Nef, Raymar Morgan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Nef, en son EuroLeague ekiplerinden ASVEL forması giyen Raymar Morgan'ı kadrosuna kattı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada daha önce Tofaş ve Pınar Karşıyaka formaları da giyen basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Nef, yabancı oyuncu kadrosunu daha önce Basketbol Süper Ligi’nde Tofaş ve Pınar Karşıyaka formaları ile tanıdığımız Amerikalı uzun forvet Raymar Morgan ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak güçlendirdi. Geçtiğimiz sezonu Fransa’nın Asvel takımında geçiren Raymar Morgan 2022-23 sezonunda sarı kımızılı formamız ile mücadele edecek. Oyuncumuza Galatasaray Ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz.

Raymar Morgan kimdir?

8 Ağustos 1988’de Amerika’nın Ohio eyaletinde dünyaya geldi. 2006 yılında Michigan State Üniversitesi’nde eğitim gördü ve okul takımı ile NCAA’de oynama şansı buldu ve ilk yılında lig koçları tarafından birinci sınıf öğrencileri arasında en iyi 10 isim arasına seçildi. Üniversitedeki ikinci yılında ise ikinci en iyi 10 isim arasında yer almayı başardı.

Mezun olduğu yıl olan 2010’da NBA Yaz Ligi’nde Washington Wizards’da forma giydi. NBA Draft’larında kendine yer bulamayınca 2010-11 sezonu başında İsrail ekibi Maccabi Rishon ile imzaladı. Bir sonraki sezon yolu ülkemizden geçen Raymar Morgan, Pınar Karşıyaka ile iki maçta 10 sayı ortalaması ile oynadı ve rotasını yeninde İsrail’e Ironi Ashkelon’a çevirdi.

2014-15’te Bundesliga ekiplerinden BG Göttingen’e ve sezon sonunda 7 maç oynayacağı Panathinaikos’a transfer oldu. Bir sonraki sezon başında 2 yıl boyunca forma giyeceği Ratiopharm Ulm’le Bundesliga’ya transfer olan Raymar Morgan 2017-18 sezonunda rotasını yeniden Türkiye’ye çevirdi ve Tofaş ile imzaladı.

Tofaş ile 36 Süper Lig maçında 16.1 sayı, 5.8 ribaunt, 1.9 asist, çıktığı 10 Eurocup maçında ise 15.6 sayı, 4.9 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile oynadı. Bu dikkat çekici performansın ardından 2018-2020 yılları arasında 2 sezon Rusya Ligi takımlarından UNICS Kazan forması giydi. İlk sezonunda 25 VTB Ligi, 15 de EuroCup olmak üzere 40 maçta forma giyen oyuncu, UNICS’teki ikinci sezonunda ise 28 maçta görev aldı.

Kariyerinin en iyi sezonu diyebileceğimiz 2020-21 sezonunda yolu üçüncü kez ülkemize düşen Raymar Morgan Pınar Karşıyaka ile Basketball Champions League’de final oynayarak tamamladığı sezonda 34 ING Basketbol Süper Ligi, 15 BCL olmak üzere toplam 49 maçta forma giydi. BSL’de 15.5 sayı, 7.1 ribaunt, 2.3 asist ve, 1.1 top çalma istatistikleri ile oynayan basketbolcu, BCL’de ise 17.6 sayı, 6.4 ribaunt, 2.1 asist, 1.0 top çalma ortalaması yakaladı.

Geçtiğimiz sezon başında yaşamış olduğu sakatlık sebebi ile Euroleague takımlarından ASVEL ile 1 maçta görev alabildi.

Profesyonel Kariyeri

2010/11 Maccabi Rishon LeZion

2011 Pınar Karşıyaka

2011/12 Ironi Ashkelon

2012/13 Barak Netanya

2014/15 BG Göttingen

2015 Panathinaikos

2015/17 Ratiopharm Ulm

2017/18 Tofaş

2018/20 UNICS

2020/21 Pınar Karşıyaka

2021/22 ASVEL

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