Galatasaray Nef-Merkezefendi Belediyesi maç sonucu: 83-100

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Galatasaray Nef, evinde Merkezefendi Belediyesi’ne 100-83’lük skorla mağlup oldu.

Galatasaray’ın Sinan Erdem Spor Salonu’ndan Merkezefendi Belediyesi ile oynadığı müsabakayı Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüp ikinci Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi. Sarı-kırmızılar rakibine 100-83’lük skorla mağlup oldu. Maçın son bölümünde iki takımın kenar yönetimi arasında tartışma yaşandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Umut Özgün Ergün xx

Galatasaray Nef: Angelo Caloiaro xxx 20, Dee Bost x, Dylan Ennis xx 19, Göksenin Köksal xx 18, Mahir Ağva x, Tyrus McGee xx 17, Sadık Emir Kabaca xx 9, Yunus Sonsırma x, Muhaymin Mustafa x

Başantrenör: Andreas Pistiolis

Merkezefendi Belediyesi: Max Heidegger xxx 27, Nikos Rogkavopoulos xx 15, Johnny Hamilton xx 14, Ayberk Olmaz x 5, Andrew Harrison xx 15, Martin Peterka xx 12, Arca Tülüoğlu xx 9, Altan Erol x 3

Başantrenör: Zafer Aktaş

1. Periyot: 20-26 (Merkezefendi Belediyesi lehine)

Devre: 42-48 (Merkezefendi Belediyesi lehine)

3. Periyot: 56-72 (Merkezefendi Belediyesi lehine)