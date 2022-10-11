Galatasaray Nef - Legia Warszawa: 86-71

Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Polonya'nın Legia Warszawa takımını 86-71 yendi.
Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, Ayhan Akman ile futbolcular Lucas Torreira ve Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı takımı yalnız bırakmadı.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya)
GALATASARAY NEF: Dee Bost 15, Braian Angola 2, Göksenin Köksal 6, Angelo Caloiaro 22, Mahir Ağva 13, Raymar Morgan 4, Sadik Emir Kabaca 10, Yunus Sonsirma 3, Dylan Ennis 11, Muhaymin Mustafa
LEGIA WARSZAWA: Ray Mc Callum 17, Devyn Marble 6, Grzegorz Kulka 15, Janis Berzins 21, Geoff Groselle 4, Grzegorz Kaminski 2, Lukasz Koszarek, Dariusz Wyka 6
1'İNCİ PERİYOT: 22-20
DEVRE: 39-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63
İSTANBUL,(DHA)