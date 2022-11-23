Galatasaray Nef, grup liderliğini kaptı!

Galatasaray Nef, Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 4. hafta maçında Hapoel Holon’u konuk etti. Dylan Ennis’in muazzam ilk çeyrek performansıyla sivrildiği ilk çeyrekte 03:38’deki molaya Sarı Kırmızılılar, 17-11 üstünlükle giderken sayıların 16’sı Ennis’ten geldi. Moladan güçlü dönen İsrail ekibi, 7-0’lık seriyle ilk çeyreği 18-17 önde kapadı.

Aslan, dengede başlayan ikinci çeyrekte Dee Bost’un ardından Sadık Kabaca’nın üst üste sayılarıyla rakibe yanıt verdi, Sadık Kabaca’nın son hücumda boyalı alandan sayısıyla ilk yarıyı 45-39 önde geçti. Dylan Ennis 18 sayı, Sadık Kabaca 10 sayı, Tyus McGee 8 sayıyla ilk yarıdaki en skorerler oldular. Üçüncü çeyrekte reaksiyon vererek 6 sayılık farkı çabuk eriten Hapoel Holon’a karşı Sadık ve Caloiaro ile yanıt veren Galatasaray, son çeyreğe 60-59 önde girdi.

Final periyoduna savunma ve hücumda iyi başlayan Galatasaray Nef, çeyreğin yarı dilimlik bölümünü 73-65 önde geçti. Dee Bost’un hücumda sazı eline almasıyla farkı çift hanelere çıkaran Sarı Kırmızılılar, Ennis’in üçlüğüyle 83-70’lik üstünlük kurdu (02:39). Grup liderliği için 10 üstü farkı kovalayan Aslan, 32. saniyede Ennis’in kritik üçlüğüyle farkı açtı ve iyi savunma ile beraber Hummer’ın son sayısıyla rakibi 88-75 devirdi, grup liderliğini kaptı.

Dee Bost, Dylan Ennis, Göksenin Köksal, Angelo Caloiaro ve Sadık Emir Kabaca beşiyle maça başlayan temsilcimizde üç basketbolcu çift haneli sayı üretti. Dylan Ennis 24 sayısıyla en skorer oyuncu oldu. Angelo Caloiaro 18 sayı ve 10 ribaunt ile double-double yaptı. Sadık Kabaca ise 17 sayı ve 5 ribauntla mücadeleyi tamamladı.