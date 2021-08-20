Galatasaray Nef, geçen sezonu unutturmak istiyor

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, yeni sezon öncesi taraftarlara umut verdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Zeytingöz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni bir yapılanma içinde olduklarını aktaran Turgay Zeytingöz, "Galatasaray’da bu sezon hem yönetim hem de profesyonellerle yeni bir oluşum var. Bu oluşumun içinde en önemli paydaşımız, yol arkadaşımız olacak Nef şirketi. Nef’in de gücüyle Galatasaray camiasını, taraflarını ve armasını en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." diye konuştu.

"Geçen sezon Galatasaray için biraz tatsız geçti." diyen Zeytingöz, "Bazen böyle sezonlar her takımın başına gelebilir. Bunu da bir kaza olarak nitelendirmek lazım. Galatasaray Kulübünün hak ettiği yerler orası değildir. Bu sezon ’Yenilmez armada’ ruhuyla Galatasaray camiasının layık olduğu yerlerde bulunması için var gücümüzle çalışacağız. Ona göre bir kadro oluşturuyoruz. Bunun dışında altyapı için de çok ciddi plan ve projelerimiz var. İnşallah kısa süre içinde güzel bir yapılanma olacak." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın genel menajeri, takım bütçesiyle ilgili rakam telaffuz etmekten kaçınırken, "Rakamlarla ilgili bilgi vermem doğru olmaz ama inşallah güzel bir takım kuracağız. Tabii ki THY Avrupa Ligi seviyesinde bütçeleri değil ama kendi bütçemizle hem Türkiye hem de Avrupa için Galatasaray geleneklerine uygun, savaşan, mücadele eden bir takım oluşturacağız." şeklinde görüş belirtti.