Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftası kritik bir maça sahne olacak. Galatasaray Nef, ev sahibi konumunda olduğu karşılaşmada Fenerbahçe Beko’yu ağırlayacak. Lige istediği gibi giremeyen Galatasaray, son haftalarda formunu yükseltmiş durumda ki 2 maçlık galibiyet serisini ezeli rakibi karşısında kazanarak sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Beko ise ligdeki namağlup unvanını korumayı hedefliyor.

Galatasaray Nef – Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Kasım Pazar günü (bugün) Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 20:30’da başlayacak ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray yükselişte

Lige istediği gibi başlayamayan Galatasaray Nef, son haftalarda form grafiğini yükselterek ritmini yakalamaya başladı. TOFAŞ ve Bursaspor ’u iyi bir mücadele sergileyerek deviren Sarı-Kırmızılılar, iki maçlık seri yakalarken Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de zorlu Hapoel Holon maçını 88-75 kazanarak grup liderliğini aldı.

Ian Hummer ve Tyrus McGee’nin takıma katılmasıyla güçlenen Galatasaray’da Dylan Ennis 7 maçta 14.14 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yeni transferlerden McGee, Bursaspor maçında 18 sayısıyla iyi bir başlangıç yapmıştı. Dee Bost 11.8 sayı, 4.2 asist; Sadık Emir Kabaca 11.4 sayı, Angelo Caloiaro ise 10.5 sayı ve 7.2 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Pistiolis'e yeni sözleşme

Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko derbisi öncesinde başantrenörü Andreas Pistiolis'in sözleşmesini uzattı. Yunan koçun sözleşmesinin 2024-2025 basketbol sezonu sonuna dek uzatıldığı açıklandı.

Fenerbahçe namağlup

Turkish Airlines EuroLeague’de 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, tek yenilgisini 1 sayı farkla Barcelona deplasmanında almıştı. Sarı-Lacivertliler, ligde ise henüz kaybetmediler. Oynadıkları 6 maçı da kazanırlarken son 4 maçta çift haneli farklarla galip gelmeyi başardılar.

Fenerbahçe, son resmi maçlarına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. Çift maç haftasında ilk olarak 22 Kasım Salı günü Monaco’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 96-93 ile geçti. Ardından 24 Kasım Perşembe günü Olimpia Milano’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, bu maçtan da 82-72 galip ayrıldı. 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, EuroLeague’deki liderliğini sürdürüyor.

Takım İstatistikleri (Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko):

Toplam sayı: 78.86 – 87.17

2 sayı: %46.41 - %58.64

3 sayı: %35.75 - %36.42

Serbest atış: %78.05 - %74.58

Ribaund: 31.71 – 32.50

Asist: 17.29 – 21.17

Top çalma: 7.57 – 7.17

Top kaybı: 10.71 – 10.00

Blok: 1.57 – 1.17