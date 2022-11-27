Galatasaray Nef – Fenerbahçe Beko basketbol maçı (CANLI)

Erkekler Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftası kritik bir maça sahne oluyor. Galatasaray Nef, ev sahibi konumunda olduğu karşılaşmada Fenerbahçe Beko’yu ağırlıyor. Lige istediği gibi giremeyen Galatasaray, son haftalarda formunu yükseltmiş durumda ki 2 maçlık galibiyet serisini ezeli rakibi karşısında kazanarak sürdürmek istiyor. Fenerbahçe Beko ise ligdeki namağlup unvanını korumayı hedefliyor.

Galatasaray Nef 70-72 Fenerbahçe Beko (Karşılaşmada son periyot oynanıyor)

Ligin savunma anlamında en başarılı iki ekibinin mücadelesinde ilk periyot, oldukça yüksek skorlu geçti. Periyodun ikinci bölümünde etkinliğini artıran Fenerbahçe, Şehmus Hazer'den gelen son saniye üçlüğüyle de periyodu 23-31 önde tamamladı.

İlk periyodun bitmesine 39 saniye kala Nigel Hayes-Davis ve Yunus Emre Sonsırma arasında yaşanan gerilim sonrasında sahaya yabancı maddelerin atılması ile ilk anons gerçekleştirildi.

İlk periyot sonucu: Galatasaray Nef 23-31 Fenerbahçe Beko

İkinci periyotta bitime 6:59 kala Dee Bost'un hızlı hücumdaki turnikesi, 33-32 ile Galatasaray'ı öne geçirdi. Çeyreğin son bölümünde Dylan Ennis ve Dee Bost ile etkili olan ev sahibi ekip, ilk yarıyı 51-46 ile üstün tamamlamayı başardı.

İlk yarı sonucu : Galatasaray Nef 51-46 Fenerbahçe Beko

Üçüncü periyodun son bölümü özellikle iki takımın karşılıklı üç sayılık basketleriyle geçti. Galatasaray'da Yunus Emre Sonsırma ve Tyrus McGee'nin dış şut isabetlerine Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile karşılık verdi. Fenerbahçe, ilk iki periyodun sonunda olduğu gibi üçüncü periyodun da sonunda basketi bulmayı başardı. Scottie Wilbekin'in üçlüğü periyot sonunda Fenerbahçe'yi 70-72'lik üstünlüğe taşıdı.

Wilbekin'in periyot sonundaki üç sayılık isabetine ilişkin sevincinin ardından sahaya yeniden yabancı maddeler atıldı ve ikinci anons gerçekleştirildi.

Üçüncü periyot sonucu: Galatasaray Nef 70-72 Fenerbahçe Beko

Son çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun üç sayılıkisabetleri devam etti. 7:34 kala Metecan Birsen'in isabeti, Fenerbahçe'yi 73-80'lik üstünlüğe taşıdı.

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Galatasaray Nef – Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Kasım Pazar günü (bugün) Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele 20:30’da başladı ve beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Galatasaray yükselişte

Lige istediği gibi başlayamayan Galatasaray Nef, son haftalarda form grafiğini yükselterek ritmini yakalamaya başladı. TOFAŞ ve Bursaspor ’u iyi bir mücadele sergileyerek deviren Sarı-Kırmızılılar, iki maçlık seri yakalarken Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde de zorlu Hapoel Holon maçını 88-75 kazanarak grup liderliğini aldı.

Ian Hummer ve Tyrus McGee’nin takıma katılmasıyla güçlenen Galatasaray’da Dylan Ennis 7 maçta 14.14 sayı ortalamasıyla en skorer oyuncu olarak dikkat çekiyor. Yeni transferlerden McGee, Bursaspor maçında 18 sayısıyla iyi bir başlangıç yapmıştı. Dee Bost 11.8 sayı, 4.2 asist; Sadık Emir Kabaca 11.4 sayı, Angelo Caloiaro ise 10.5 sayı ve 7.2 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekiyor.

Pistiolis'e yeni sözleşme

Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko derbisi öncesinde başantrenörü Andreas Pistiolis'in sözleşmesini uzattı. Yunan koçun sözleşmesinin 2024-2025 basketbol sezonu sonuna dek uzatıldığı açıklandı.

Fenerbahçe namağlup

Turkish Airlines EuroLeague’de 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, tek yenilgisini 1 sayı farkla Barcelona deplasmanında almıştı. Sarı-Lacivertliler, ligde ise henüz kaybetmediler. Oynadıkları 6 maçı da kazanırlarken son 4 maçta çift haneli farklarla galip gelmeyi başardılar.

Fenerbahçe, son resmi maçlarına Turkish Airlines EuroLeague’de çıktı. Çift maç haftasında ilk olarak 22 Kasım Salı günü Monaco’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 96-93 ile geçti. Ardından 24 Kasım Perşembe günü Olimpia Milano’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, bu maçtan da 82-72 galip ayrıldı. 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Fenerbahçe, EuroLeague’deki liderliğini sürdürüyor.

Takım İstatistikleri (Galatasaray Nef - Fenerbahçe Beko):

Toplam sayı: 78.86 – 87.17

2 sayı: %46.41 - %58.64

3 sayı: %35.75 - %36.42

Serbest atış: %78.05 - %74.58

Ribaund: 31.71 – 32.50

Asist: 17.29 – 21.17

Top çalma: 7.57 – 7.17

Top kaybı: 10.71 – 10.00

Blok: 1.57 – 1.17