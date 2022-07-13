Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray Nef, İspanya’nın Gran Canaria takımında forma giyen Kanadalı oyun kurucu Dylan Ennis'i renklerine bağladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda Dylan Ennis ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Nef, geçen sezon İspanya’nın Gran Canaria takımında forma giyen Kanadalı oyun kurucu Dylan Ennis ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni oyuncumuza Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, sarı kırmızılı formamız altında sağlık ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Dylan Ennis kimdir?

26 Aralık 1991’de Kanada’nın başkenti Toronto’da dünyaya gelen Dylan Ennis, 2011-12 sezonunda Rice University takımı ile NCAA’e merhaba dedi. Burada geçirdiği 1 yılın ardından, 3 sezon formasını giyeceği Villanova University’e geçiş yaptı. 2015-2016’da University of Oregon’a transfer oldu ve 2 sezon da burada oynayarak 6. yılın sonunda kolej kariyerini sonlandırdı.

2017 yazında NBA Summer League’de forma şansı bulsa da NBA’e seçilemeyince kariyerini Sırbistan ve Adriyatik Ligi takımlarından MEGA Basket ile imzalayarak Avrupa’da sürdürmeye karar verdi. Adriyatik Ligi’nde çıktığı 10 maçta 18.6 sayı, 4.6 ribaunt, 5.4 asist ortalamaları ile dikkat çeken Dylan Aralık 2017’de Sırbistan’ın güçlü ekiplerinden Kızılyıldız’a transfer oldu. Kızılyıldız ile 18 EuroLeague, 18 de Adriyatik Ligi maçında forma giydi. EuroLeague’de çıktığı 18 maçta 6.5 sayı, 1.8 ribaunt, 1.6 asist ortalamaları yakaladı. Aynı sezonun son bölümünde Nisan ayında İspanya’ya transfer olarak Zaragoza ile imzaladı ve 6 maçta forma giyerek 15.2 sayı, 3.3 ribaunt, 2.2 asist ortalamaları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Sezon sonunda bir başka İspanya Ligi takımlarından MoraBanc Andorra ya transfer oldu ve 33 Liga Endesa, 21 EuroCup karşılaşmasında forma giydi. Çıktığı toplam 53 maçta 12.8 sayı ortalaması yakaladı.

2019-2020 sezonu başında Fransa’nın AS Monaco Basket takımına transfer oldu. 8 Fransa Lig, 6 EuroCup mücadelesinde forma giydikten sonra 2019 Kasım’ında yeniden İspanya’ya eski takımı Zaragoza’ya dönerek 20 İspanya Ligi, 14 BCL karşılaşması olmak üzere 34 maçta forma giydi.

2020-21 sezonunda Zaragoza ile 36 İspanya Ligi, 15 BCL karşılaşmasında görev aldı. Liga Endesa maçlarında 15. sayı, 3.2 ribaunt, 3.1 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde iste 16.1 sayı, 3.3 ribaunt, 3.9 asist ortalamaları yakaladı. Başarılı performansının ardından geçtiğimiz sezon Liga Endesa macerasına devam edeceği Gran Canaria’ya transfer oldu. 19 EuroCup maçında 14.6 sayı, 3.5 ribaunt, 2.6 asist istatistikleri ile sezonu tamamladı.

Profesyonel Kariyeri

2017 Mega Basket

2017-18 Kızılyıldız

2018 Zaragoza

2018-19 MoraBanc Andorra

2019 AS Monaco Basket

2019-21 Zaragoza

2021-22 Gran Canaria



