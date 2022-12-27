Galatasaray Nef, Dusan Ristic ile anlaşmaya yakın!

Jehyve Floyd’un sakatlığı sonrasında uzun rotasyonunda sorun yaşayan Galatasaray ‘da transfer çalışmaları hızlandı. Eurohoops kaynaklarının edindiği bilgiye göre; Galatasaray NEf, Sırp pivot Dusan Ristic ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar 27 yaşındaki tecrübeli uzun ile anlaşmaya yakın.

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2021-22 sezonundan bu yana İspanya’da Fuenlabrada forması giyen Dusan Ristic, bu sezon 12 maçta 15.5 sayı – 6.1 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarına imza attı.

2018-19 sezonunda ülkesinde Kızılyıldız forması giyen Ristic, sonrasında Kazakistan’da Astana ve 2020-21 sezonunda da Germani Brescia forması giymişti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde grubunu lider tamamlayan Galatasaray NEF doğrudan son 16’ya kalırken ligde ise 7 galibiyet – 5 mağlubiyet ile 4. sırada yer alıyor.

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Dusan Ristic, 14 Kasım’da FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde oynanan Sırbistan-Türkiye karşılaşmasında da forma giymişti. Tecrübeli uzun karşılaşmayı 18 dakika süre bulduğu maçı 16 sayı – 4 ribaund ile tamamlamıştı. 6/9 iki sayılık, 4/4 üç sayılık basketle oynayan Ristic, 18 verimlilik puanı üretmişti.