Galatasaray Nef'ten iç transferde kritik bir hamle geldi... Geçen sezonu 488 sayı, 14.35 sayı, 6.74 asist ortalamasıyla tamamlayan 'Şef' lakaplı Dee Bost ile yola devam kararı alındı. Sarı-Kırmızılılar, Bulgar guard ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Cimbom bu haberi 'Senfoni devam ediyor' ifadeleriyle duyurdu.

Aslan'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon göstermiş olduğu performans ile büyük Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan başarılı oyun kurucumuz Dee Bost 1+1 yıl daha parçalı formamız ile parkelerde olacak.

Yarı finalde Anadolu Efes karşısında sonlanan 2021/22 sezonunda Dee Bost, ING Basketbol Süper Ligi’nde 7’si play-off olmak üzere 34 maçta forma giydi. Bulduğu 488 sayı, 14.35 sayı ortalaması ile takımımıza katkı veren başarılı oyuncumuz, 6.74 asist ortalaması ile de ligin en iyi asist yapan oyuncuları arasında üçüncü sırada yer aldı. Dee Bost ayrıca ligde gösterdiği etkili performas ile 18.21 verimlilik puanı ortalaması da yakaladı.

Basketball Champions League’de ise 12 maçta görev alan oyuncumuz 13.7 sayı, 5.3 asist, 4.0 ribaunt ve 14.8 verimlilik puanı ortalamaları yakaladı.

2021/22 sezonunda sahada göstermiş olduğu başarılı performans ve yaptığı asistler ile taraftarımızın orkestra şefine benzettiği Dee Bost’a 15 bin kişilik Sinan Erdem orkestrası ile başarılarla dolu bir sezon dileriz."