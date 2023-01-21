Galatasaray Nef, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Daron Russell ile opsiyonlu olarak 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

6 Mayıs 1998’de Philadelphia’da doğan Russell, University of Rhode Island ve University of Maryland’daki kolej yıllarının ardından profesyonel kariyerine Karadağ’ın Mornar takımıyla adım attı. Bu sezon liginde 15 maça çıkan oyuncu 26.8 sayı, 3.7 ribaunt ve 7.3 asist ortalamalarıyla dikkat çekici bir grafik çizdi.

Adriyatik Ligi’nin en iyi ikinci skoreri pozisyonunda olan Russell, Mornar ile Zadar arasında oynanan maçta 35 dakika parkede kalarak 47 sayıyla sezonda bir maçta en çok skor üreten oyuncu oldu.