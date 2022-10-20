Galatasaray NEF-Beşiktaş Emlakjet derbisi şifresiz kanalda

Sporseverlere basketbol şöleni yaşatmaya hazırlanan Digiturk, yayın hayatına başlayan beIN SPORTS 5 kanalında, deneyimli yorumcu kadrosu ve tecrübeli muhabirleri ile basketbolseverlere dolu dolu bir sezon sunuyor. Kapsamlı spor içerikleri ile bu sezon da sporseverlerin yüzünü güldüren beIN SPORTS, geride kalan üç haftada olduğu gibi tüm sezon boyunca birbirinden ilgi çekici yeni programları ile basketbolseverlere zengin içeriklerini aktaracak.

Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında beIN SPORTS 5 ve beIN CONNECT, haftanın sekiz maçının tamamını canlı yayınlayacak. Pınar Karşıyaka – Tofaş ve Galatasaray NEF– Beşiktaş Emlakjet karşılaşmaları da beIN SPORTS HABER ortak yayınında şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne Özel Programlar beIN SPORTS 5 Ekranında olacak.

Bu hafta da Basketbol Süper Ligi’nin tüm karşılaşmaları beIN SPORTS ile beIN CONNECT ekranlarında olurken, Pınar Karşıyaka-Tofaş ve Galatasaray NEF -Beşiktaş Emlakjet müsabakaları beIN SPORTS HABER ortak yayınıyla şifresiz olarak basketbolseverlerle buluşacak.