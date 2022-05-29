Yunan coach Andreas Pistiolis, Galatasaray Nef'in başında harikalar yaratmaya devam ediyor. ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun bitimine 7 maç kala Aslan'ın başantrenörü olan Pistiolis, ilk olarak bu karşılaşmaların tamamından galip çıkarak, takımı Play-Off'a taşıdı. Ardından çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2 maçta da mağlup edip, 9'da 9 yapan Pistiolis, yarı finaldeki Anadolu Efes serisine bu müthiş seriyle başladı. Favori açık ara, Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes olsa da ilk maçta hem de deplasmanda oynamasına rağmen Galatasaray Nef, 105-70 gibi inanılmaz bir skorla, 35 sayı farkla rakibini devirmeyi başardı. Galatasaray böylece seride saha avantajını ele geçirirken, Pistiolis de 10. maçtaki 10. zaferini elde etmiş oldu.

'Kapasitemizi gösterdik'

Kısa sürede Galatasaray taraftarının sevgilisi olmayı başaran Pistiolis, Efes karşısındaki muhteşem zafere rağmen tedbiri elden bırakmıyor. "Henüz 1-0 öne geçtik" diyen Yunan çalıştırıcı, farklı galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Daha işimiz bitmedi. Kapasitemizi gösterdik ve ciddiyeti elden bırakmadık. Konsantrasyonumuzu yüksekte tutup savaşmaya devam etmeliyiz. Play-Off serisi oynuyoruz. Önümüzdeki iki maç bakacağız ve iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Elbette ev sahibi avantajı elimize geçtiğinde işler daha da farklı olacak, çünkü arkamızda çok büyük bir taraftar gücü olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaptan Göksenin: En iyiyi yendik

Takım kaptanı Göksenin Köksal, seride asla geri adım atmayacaklarını belirterek, "Buradaki taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Efes Avrupa’nın en iyi takımı. Bunun bilincinde maça çıktık, kazanmaya çıktık. Biz Galatasarayız! Kiminle oynadığımız çok önemli değil. Kolay olmayacak dedik. Seri üçte bitiyor. Şu anda saha avantajını aldık. İnşallah bu şekilde savunma yapıp hücumda da yüzdeli oynarız ve ikinci maçı kazanırız. Devreye 9 sayı ile önde girdik. Ondan sonra ciddi yüzdeyle oynadık ve Anadolu Efes’i maçtan kopardık. Böyle oynamamız lazım. Euroleague Şampiyonu olmaları Türk basketbolu için bir gurur. Bu yüzden geri adım atacak değiliz. Finale çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Canaan: Maçın planı harikaydı

Efes galibiyetine önemli katkıda bulunan bir diğer Galatasaray Nef oyuncusu Isaiah Canaan, “İnanılmaz bir geceydi. Hafta boyunca çok iyi idman yaptık. Bu maçı iple çekiyorduk. Koç müthiş bir maç planı ortaya koydu. Maç boyunca birlikte kaldık. Efes bir sonraki maça daha hazır olacaktır. Biz de bu maça daha hazır gelmeye çalışacağız. Koç bizi iyi noktalara taşıdı. Kabiliyetlerimizi kullanabilmemiz için bizi doğru noktalara gönderiyor. Kendimize inanıyoruz. Bütün teknik ekip ve koç bize inanıyor. Her zaman büyük bir özgüvenle sahadayız. Bir oyuncudan ibaret değiliz. Bir takımız. Sadece tek oyuncu fark yaratmıyor. Bizim gücümüz bu” açıklamalarını yaptı.

MÜTHİŞ SERİDE 2. MAÇ BUGÜN

Euroleague Şampiyonu Anadolu Efes'i ilk maçta 105-70 gibi tarihi bir farkla yenerek yarı final serisine1-0 üstünlükle başlayan ve saha avantajını eline geçiren Galatasaray, bugün 2. maç için bir kez daha Lacivert-Beyazlı ekibin konuğu olacak. Aslan bu mücadelede seriyi 2-0'a getirmeye çalışacak. 3 galibiyet alanın adını finale yazdıracağı yarı final serisinde, Final-Four yorgunu Anadolu Efes ise evinde durumu eşitlemeyi hedefliyor. Normal sezonun 2.'si Efes, çeyrek finalde Karşıyaka'yı 2-1 elemiş, normal sezonun 3.'sü Galatasaray ise daha önce de çeyrek finalde bir başka Avrupa şampiyonu Bahçeşehir'i 2-0'la geçmişti.