ING Basketbol Süper Ligi’nin 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70'lik skorla mağlup eden Galatasaray Nef'te başantrenör Andreas Pistiolis, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre kazanmak için savaştıklarını belirten Andreas Pistiolis, odaklanmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Andreas Pistiolis'in açıklamaları şu şekilde:

“Bundan önceki maçlarda olduğu gibi kazanmak için savaştık. Her şeyimizi verdik. Birçok oyuncu burada faul problemine girdi ama zor anlarda kendi oyunumuza çok iyi odaklandık. Oyun planımızın ne olduğunu iyi hatırladık. Son bölümde oyunu kontrol etmeyi başardık ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Birçok oyuncum bugün başını dik tuttu. Topu hareket ettirmelerini ve sorumluluk almaları gerektiğini söyledim. Bizim için çok mental bir galibiyetti. Çok aktif bir hücum hattımız vardı. Savunmaya odaklanmamız gereken anlar vardı. Hücumumuz gerçek potansiyelini özellikle son bölümde gösterdi. Bence daha da iyisini yapabiliriz ama odaklanmaya ihtiyacımız var. Bu galibiyetin bizi rahatlatmasına izin vermemeliyiz. Odaklanmaya devam etmeliyiz.”



