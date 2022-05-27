Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis: Daha işimiz bitmedi

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Finali ilk maçında Anadolu Efes'i 105-70'lik skorla yenen ve seride 1-0 öne geçen Galatasaray Nef'te Başantrenör Andreas Pistiolis, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinde yer alan açıklamalara göre Galatasaray TV’ye konuşan Andreas Pistiolis, henüz 1-0 öne geçtiklerini ve iyi sonuçlar almaya çalışacaklarını dile getirdi.

Andreas Pistiolis'in açıklaması şu şekilde:

"Henüz 1-0 öne geçtik. Daha işimiz bitmedi. Kapasitemizi gösterdik ve ciddiyeti elden bırakmadık. Konsantrasyonumuzu yüksekte tutup savaşmaya devam etmeliyiz. Play-off serisi oynuyoruz. Önümüzdeki iki maç bakacağız ve iyi sonuçlar almaya çalışacağız"



