Galatasaray Nef başantrenörü Andreas Pistiolis: 'Akıllı oynayamadık'

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 13. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda AYOS Konyaspor ’a 76-73 mağlup oldu ve bu sezonki 6. yenilgisini yaşadı. Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, Ayos Konyaspor maçının ardından değerlendirmede bulundu.





Koç Andreas Pistiolis, “Bizim için kötü bir maç oldu. Akıllı oynayamadık. Konsantrasyonumuzu kaybederek skoru koruyamadık. Rakibimiz bizden daha çok savaştı, bunu skora ve ribauntlara yansıtarak galip geldi. Daha iyi olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Galatasaray’da yeni transfer Dusan Ristic karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda Tyrus McGee 23 sayıyla ön plana çıktı. Angelo Caloiaro 12 sayıyla maçı tamamlarken Dylan Ennis 8 sayı üretti. Sadık Emir Kabaca 7 sayı attı. Dee Bost ise 6 sayı – 6 asist kaydetti.

Konyaspor’da ise Jordan Morgan 26 sayı – 7 ribauntla takımını sırtladı. (Eurohoops)