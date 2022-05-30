ING Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çekişmeye sahne olan Galatasaray -Anadolu Efes yarı final serisinin 3. maçı yarın oynanacak. Maçlarını aynı salonda oynayan iki takımda bu kez saha avantajı üstünlüğü Sarı-Kırmızılılar'da olacak. Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes'i ilk maçta tarihi farkla yenerek 1-0 öne geçen Galatasaray bu zaferle saha avantajını eline geçirmişti. Ancak Aslan, coach Pistiolis önderliğindeki ilk mağlubiyetini (11'de10), Final Four yorgunluğunu üzerinden atan Anadolu Efes'e 2. maçta yenilerek aldı. 1-1 eşitliğin bulunduğu seride üst üste 2 karşılaşmada da taraftarının desteğini alacak Galatasaray, bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacak.

Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Galatasaray Nef-Anadolu Efes maçı yarın akşam saat 20.30'da başlayacak. TRT Spor Yıldız ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Seride durum 1-1

3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği yarı final serisinin ilk karşılaşmasını Galatasaray deplasmanda 70-105 kazandı. İkinci maçı ise Efes 91-77 önde tamamladı ve seride durum 1-1'e geldi. Serinin 4. maçına da Galatasaray ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, 2 Haziran Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

Play-Off'larda 10 kez eşleştiler

Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, Play-Off uygulamasının başladığı 1983-84 sezonundan itibaren bugüne kadar 10 kez eşleşti. Bu eşleşmelerde 7 kez Efes, 3 kez de Galatasaray kazanan taraf oldu.



