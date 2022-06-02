Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı (CANLI)

ING Basketbol Süper Ligi'nde müthiş bir çekişmeye sahne olan Galatasaray -Anadolu Efes yarı final serisinin 4. maçı bugün oynanıyor. Son finalisti belirleyecek seride Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında 'ya tamam ya devam' maçı oynuyor. Aslan kazanması durumunda seriyi eşitlerken, kaybetmesi halinde Anadolu Efes adını finale yazdıracak ve Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

İLK ÇEYREK SONUCU | Galatasaray Nef 16-23 Anadolu Efes

Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçı saat 20:30’da başladı. Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Saha avantajını yitirdi

EuroLeague Şampiyonu Anadolu Efes'i ilk maçta 35 farkla mağlup ederek 1-0 öne geçen Galatasaray Nef, bu zaferle saha avantajını eline geçirmişti. Ancak Aslan önceki gün oynadıkları serinin 3. maçında, galibiyete çok yaklaşsa da sonunu getiremedi. Anadolu Efes'e 71-64 kaybeden Sarı-Kırmızılılar hem seride 2-1 geriye düştü hem de saha avantajını yitirdi.

Pistiolis'li Galatasaray'dan üst üste 2 yenilgi

Coach Pistiolis önderliğinde performansıyla inanılmaz bir ivme kazanan Galatasaray, yarı final serisine kadar hiç maç kaybetmemiş, 10'da 10 yapmıştı. Pistiolis'li Cim Bom, ilk mağlubiyetini Efes'in Final Four yorgunluğunu da üzerinden attığı 2. maçta almış, ardından salı günkü karşılaşmada da üst üste 2. kez kaybetmişti.

Yarı Final serisi

1. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 70-105 (0-1)

2. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray: 91-77 (1-1)

3. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes: 64-71 (1-2)

4. Maç: Galatasaray-Anadolu Efes Bugün

*5. Maç: Anadolu Efes-Galatasaray 4 Haziran

(*) Gerekirse oynanacak