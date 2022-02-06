Galatasaray Nef - Anadolu Efes maç sonucu: 91-103

Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray ile Anadolu Efes, Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahibi konumunda olduğu maçta Sinan Erdem'de karşı karşıya geldiler. Anadolu Efes, takımdaki Covid-19 vakaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray Nef'i 103-91 mağlup etti.

İç sahada aldığı Fenerbahçe Beko galibiyeti sonrası Galatasaray Nef'i de mağlup eden Anadolu Efes, 19 maç sonunda 15 galibiyete ulaştı. Bahçeşehir Koleji mağlubiyeti sonrası Anadolu Efes'e de kaybeden Galatasaray ise 20. maçında 8. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes'in en skorer ismi 28 sayıyla Vasilije Micic olurken Shane Larkin 20, Rodrigue Beaubois ve Krunoslav Simon da 14'er sayıyla oynadılar. Galatasaray'da Melo Trimble, 31 sayıyla maçın en skoreri olurken David Kravish, 21 sayıyla maçı tamamladı. Galatasaray'da Dee Bost; 17 sayı, 9 ribaunt, 10 asist ile triple-double'a yaklaştı.