Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak olan ING Basketbol Süper Ligi Playoff’larında Perşembe gününün öne çıkan karşılaşması, Galatasaray – Anadolu Efes mücadelesi saat 20.30’da başlayacak. Siz de bu keyifli karşılaşmanın heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı İzle ve Süper Oran seçenekleriyle yaşayabilirsiniz. Ayrıca Misli.com’da daha birçok mücadeleye Süper Oran fırsatı ile bahis yapabilirsiniz!

ING Basketbol Süper Ligi’nde bir diğer yarı final eşleşmesi olan Anadolu Efes – Galatasaray serisinde 2-1’lik Anadolu Efes üstünlüğü bulunuyor. Serinin 4. maçı Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak. Son maçta da iyi bir oyun sergileyen konuk ekip maçı kazanmayı başarmıştı. Elijah Bryant, Bryant Dunston ve Micic öne çıkan isimlerden olmuştu.

Seride deplasmandaki galibiyeti ile öne geçmeyi başaran Anadolu Efes, bu maçta da kazanarak final biletini almayı hedefleyecek. Öte yanda Galatasaray ise kazanarak seriyi son maça taşımanın hedefinde olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon iki takım 5 kez karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, bu maçların 3’ünü kazanırken Sarı-kırmızılı ekip 2 maçı kazandı.

- İki takım arasında oynanan 4 maçta 160 sayı barajı aşılırken son oynanan karşılaşma bu baremin altında kaldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI’NIN YORUMU

Serinin 4. maçında Galatasaray ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in seride 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor ve kazanması halinde adını finale yazdıracak. Galatasaray için ise tamam ya da devam maçı niteliğinde... Serinin tüm maçlarında oldukça iyi bir performans sergilemesine rağmen aradaki kalite farkı çoğu zaman sonuçları etkiledi. Ben bugün de sonuç ne olursa olsun Galatasaray'ın maçın içinde kalacağını düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda bu senaryonun gerçekleşmesi çok olası... Bu sebeple ilk tercihim 2.5 Handikap desteği ile İlk Yarı Sonucu 1 olacak.