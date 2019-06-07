Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen ve takımının Lens'i 3-1 yenerek ligde kaldığı mücadele sonrası bu yaz başka bir kulübe transfer olacağını duyuran Naim Sliti'nin adı, bir süredir Galatasaray ile birlikte anılıyordu. Fransız basını ise Cim Bom'un Tunuslu sol kanat oyuncusuyla ilgilendiğini ancak resmi teklif için beklemede olduğunu yazdı.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre Sarı Kırmızılı yöneticiler, 10 numara mevkiinde de forma giyebilen 26 yaşındaki oyuncu konusunda somut girişimlerde bulunmak için Younes Belhanda'nın durumunun netleşmesini bekliyor. Haberde Faslı yıldızın Bundesliga ya da Premier Lig'e gitmesi durumunda Sliti için resmi teklifin yapılacağı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler